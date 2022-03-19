Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)

19.03.2022 16:50
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)

- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

56. dakikada orta alandan atak yapan Alanyaspor'da Emre'nin attığı ara pasla birlikte ceza sahasında topla buluşan Tayfur, sağ ayağıyla şutunu attı. Kaleci İrfan Can, soluna uzanarak tehlikeyi önledi.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın yerden kale önüne çevirdiği topa bekletmeden dokunan Tayfur'un şutu kalenin sağından oyun alanını terk etti.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Jahovic'in pasıyla ceza sahasına giren Halil, topu soluna çekere şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

71. dakikada Göztepe ceza sahasında yaşanan pozisyonda Efecan'ın ortasına müsait pozisyonda mükemmel bir vole vuruşu yapan Diedhiou, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

90+5. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de, Halil'in savunma arkasına attığı uzun topa dokunan Ege'nin pozisyonunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

90+7. dakikada orta alanda Kahraman'ın kısa düşen geri pasında topa hareketlenen Tayfur, kaleci İrfan Can'ın öne çıktığını görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Mustafa Savranlar xx

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim x (Jahovic dk. 67 x), Arslanagic xx, Atakan x, Kahraman x, Obinna xx (Yalçın dk. 85 ?), Soner xx, Halil x, Tannane xx (Lourency dk. 67 x), Ndiaye x (Tijanic dk. 67 x), Di Santo x (Ege dk. 89 ?)

Yedekler: Piric, Baku, Yusuf Talum, Burekovic, Murat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Novais xx, Emre xx (Umut dk. 67 x), Candeias xx (Diedhiou dk. 67 xxx), Efecan xx (Furkan dk. 81 ?), Efkan xx (Fer dk. 90 ?), Oğuz x (Tayfur dk. 46 xx)

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Emirhan, Fatih, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Diedhiou (dk. 71), Tayfur (dk. 90+7) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Oğuz (Alanyaspor), Obinna, Kahraman (Göztepe)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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