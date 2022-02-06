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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)

06.02.2022 21:02
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Kazımcan ile verkaç yapan Thaciano, ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir yerden topu plase vuruşla kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

51. dakikada sol taraftan Berkan'la köşe vuruşu kullanan Göztepe'de, Atınç ceza sahası içinde yükselerek topa kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan oyun alanını terk etti.

67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyona Kappel, arka direğe ortaladı. Savunmayı aşan topla buluşan Özgür, yarım vole ile topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.

88. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan karambolde Halil topa sert vurdu, top direkten geri döndü. Tekrar topla buluşan Halil bir kez daha kaleyi yokladı ancak bu sefer de kaleci Lis gole izin vermedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Abdullah Bora Özkara xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x (Baku dk. 88 ?), Atınç xx, Wilker xx, Kerim xx, Obinna xx, Soner x (Aytaç dk. 72 x), Berkan x (Moubandje dk. 72 x), Ndiaye xx, Halil xx, Di Santo x (Tijanic dk. 64 x)

Yedekler: Piric, Kahraman, Lourency, Atakan, Yalçın, Murat Paluli

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Altay: Lis xx, Tolga xx, Eric xx, Murat Akça xx, Özgür xx (Poko dk. 70 x), Zeki xx, Thaciano xxx (Thiam dk. 83 ?), Rodriguez xx, Kappel xx (Bamba dk. 83 ?), Kazımcan xx (Naderi dk. 87 ?), Deniz xxx (Paixao dk. 87 ?)

Yedekler: Cihan, Tugay, İbrahim, Cebrail

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Deniz (dk. 42 pen.), Thaciano (dk. 49) (Altay)

Sarı Kartlar: Obinna, Arslanagic (Göztepe), Özgür, Zeki, Lis (Altay)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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