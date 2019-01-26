Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Galatasaray 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray
ile karşılaşıyor. Yoğun yağış altında ve ağır bir zeminde oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Reis'in kafa vuruşunda top Muslera
'da kaldı.
20. dakikada Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı.
28. dakikada Gassama'dan sıyrılan Onyekuru sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Beto
topun sahibi oldu.
33. dakikada Selçuk
'un serbest vuruşta yaptığı ortada Maicon
kafayla topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
35. dakikada Sinan Gümüş
, soldan kanattan içeri girer girmez arka direkte bekleyen Feghouli'ye aktardı. Gelişine vuruş yapan Feghouli, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.
38. dakikada son çizgiye inen Serdar Gürler
'in ortasında arkada direkte bekleyen Halil gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Castro xx, Serdar Gürler xx, Borges xx, Halil Akbunar xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Deniz Kadah
, Tayfur Bingöl
, Samed Ali Kaya
, Yasin Öztekin
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Marcao xx, Linnes xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Selçuk İnan
xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Sinan Gümüş xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Donk, Ömer Bayram
, Semih Kaya
, Emre Taşdemir
, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Sarı kartlar: Gassama (Göztepe), Sinan Gümüş (Galatasaray) - İZMİR