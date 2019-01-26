Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Kötü bir zeminde oynanan mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Lumor'un savunma arkasına attığın uzun topla buluşan Jerome, topukla Serdar'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda top dışarı çıktı.

54. dakikada Halil'in kullandığı köşe vuruşunda top Macion'un eline çarptı. VAR odasından gelen uyarının ardından Bülent Yıldırım pozisyonu saha kenarındaki televizyondan izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges, topu auta gönderdi.

72. dakikada sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında Sinan Gümüş göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Yasin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

81. dakikada Donk'un savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun kaleci Beto'yla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde top Yasin'in önünde kaldı. Yasin'in sert şutunda defansa da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Borges x (Deniz Kadah dk. 76 x), Castro xx, Serdar Gürler xx (Yasin Öztekin dk. 71 x), Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl dk. 83 ?), Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Marcao xxx, Maicon xx, Linnes xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Selçuk İnan xx (Donk dk. 79 x), Feghouli xx (Semih Kaya dk. 90+4 ?), Onyekuru xx, Sinan Gümüş xxx (Muğdat Çelik dk. 89 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Sinan Gümüş (dk. 72) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gassama, Poko (Göztepe), Sinan Gümüş, Marcao, Mariano (Galatasaray) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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