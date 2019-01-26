Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Galatasaray
'ı konuk etti. Kötü bir zeminde oynanan mücadeleyi Fatih Terim
'in öğrencileri 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Lumor'un savunma arkasına attığın uzun topla buluşan Jerome, topukla Serdar'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda top dışarı çıktı.
54. dakikada Halil'in kullandığı köşe vuruşunda top Macion'un eline çarptı. VAR odasından gelen uyarının ardından Bülent Yıldırım
pozisyonu saha kenarındaki televizyondan izleyerek beyaz noktayı gösterdi.
57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges, topu auta gönderdi.
72. dakikada sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında Sinan Gümüş
göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Yasin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
81. dakikada Donk'un savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun kaleci Beto
'yla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
90+2. dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde top Yasin'in önünde kaldı. Yasin'in sert şutunda defansa da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Borges x (Deniz Kadah
dk. 76 x), Castro xx, Serdar Gürler
xx (Yasin Öztekin
dk. 71 x), Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl
dk. 83 ?), Jerome xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xxx, Marcao xxx, Maicon
xx, Linnes xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Selçuk İnan
xx (Donk dk. 79 x), Feghouli xx (Semih Kaya
dk. 90+4 ?), Onyekuru xx, Sinan Gümüş xxx (Muğdat Çelik
dk. 89 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Ömer Bayram
, Emre Taşdemir
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Sinan Gümüş (dk. 72) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Gassama, Poko (Göztepe), Sinan Gümüş, Marcao, Mariano (Galatasaray) - İZMİR