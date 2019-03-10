Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.

38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx, Castro xx, Ngando xx, Serdar xx, Yasin xx, Deniz xx

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Yalçın, Jerome, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Jouse Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Hafez xx, Trezeguet xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Hasan, Perica, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı kart: Sadiku (Kasımpaşa) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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