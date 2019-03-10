Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu)

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.

Stat: Bornova

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx (Poko dk. 76 x), Castro xx, Ngando xx (Halil dk. 68 x), Serdar xx, Yasin xx (Jerome dk. 59 x), Deniz xx

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Gouffran, Lumor, Yalçın, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Jouse Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Hajradinovic dk. 74 x), Pavelka xx, Tarkan xx, Hafes xx (Khalili dk. 81 ?), Trezeguet xx, Koita xx (Perica dk. 66 x)

Yedekler: Eray, Hasan, İlhan, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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