Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)

01.05.2022 21:21
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar topla birlikte ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı yerden arka direğe gönderdi. Topla buluşan Baku'nun şutunda kaleci Gökhan Akkan başarılı olsa da seken topa bir kez daha vuran Baku, topu filelere gönderdi. 1-0

16. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Ters vuruş yapan Kahraman Demirtaş, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçın hakemi topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle golü iptal etse de, pozisyon VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı. 1-1

19. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Gökhan Gönül'ün ceza sahası yayına yerden gönderdiği topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Topu önünde bulan Cisse, rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahasında sağ alt köşeye attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

34. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Gedson Fernandes, rakip yarı alanın ortalarından top sürerek ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla attığı şutta sağ köşeye topu gönderen Fernandes, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 1-3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Esat Sancaktar xx, Ali Tuna xx

Göztepe: Kenan Piric x, Murat Paluli xx, Atakan Çankaya x, Kahraman Demirtaş x, Moubandje x, Yalçın Kayan x, Baku xx, Tijanic xx, Halil Akbunar xx, Lourency x, Jahovic xx

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Mihojevic, Ege Özkayımoğlu, Efe Can Saçıkara, Di Santo, Tannane, Berkan Emir, Cengizhan Şen, İzzet Furkan

Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Ponck xx, Emirhan Topçu xx, Eren Albayrak xx, Phiri xx, Gedson xx, Sabo xx, Yusuf Sarı xxx, Bolasie xx, Cisse xx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Boyd, Mendes, Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Umar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Baku (dk. 7) (Göztepe), Kahraman Demirtaş (dk. 17 k.k), Cisse (dk. 19), Gedson (dk. 34)(Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Lourency (Göztepe)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika
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