Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir'in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.

3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray'da, Ömer Bayram'ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson'un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim'in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı'nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.

45.+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena'nın solundan ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Bahtiyar Birinci xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Wilker xx, Kerim Alıcı xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Berkan Emir xx, Ndiaye xx, Halil Akbunar xx, Di Santo xx

Yedekler: Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Jahovic, Yalçın Kayan, Tannane, Tijanic, Murat Paluli, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Galatasaray: Pena xx, Omar xx, Nelsson xxx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Taylan Antalyalı x, Pulgar xx, Babel xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Mohamed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Van Aanholt, Gomis, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper, Emre Kılınç, Semih Kaya, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Nelsson (dk. 3)(Galatasaray), Ndiaye (dk. 45+1 pen.)(Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic (Göztepe), Mohamed (Galatasaray)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)