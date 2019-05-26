Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:37 Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Spor
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