Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

29.04.2022 21:38
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

48. dakikada Diabate'nin ortasında ceza sahası içinde Sergio kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikadaki Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Samet'in şutu yandan dışarı çıktı.

69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu yandan auta gitti.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx, Direnç Tonusluoğlu

Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Sergen xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Chiquinho xx (Muhammed dk. 85 ?), Sergio xxx (Shapi dk. 70 xx), Umut xxx (Balde dk. 85 ?), Diabate xxx (Zeki dk. 75 x)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Emre, Fatih, Furkan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Muric x, Tayyip Talha xx, Samet xx, Assombalonga x (Remy dk. 70 x), Sinan xx (Mustafa dk. 82 ?), Svensson xx, Yunus xx, Bjarnason xx (Erhun Aksel dk. 46 x), Vargas xx, Gökhan xx (Dokovic dk. 46 x), Rassoul xx (Alper Uludağ dk. 65 x)

Yedekler: Vedat, Alper Adıyaman, Semih, İsmail, Simon

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Umut Nayir (dk. 22), Sergio Junior (dk. 49) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Alper Uludağ (Adana Demirspor)

(Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan - İHA)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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