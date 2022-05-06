Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

06.05.2022 22:08
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Edin Visca'nın pasında topla buluşan Bakasetas ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

48. dakikada Berat'ın ara pasında topla buluşan Djaniny rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

73. dakikada sağdan Edin Visca'nın ceza sahasına yerden ortasına Cornelius dokundu ancak top kaleci Munir'de kaldı.

75. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza yayı sağ tarafından sert vurdu top üstten auta gitti.

81. dakikada Kahraba'nın pasında topla buluşan Benzia şık bir çalım atarak rakibini geçtikten sonra ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına orta yapan Bakasetas'ın ortasına Cornelius kafa vuruşunu yaptı, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

90+4. dakikada Adekugbe'nin soldan yerden ortasına Mame Diouf altı pas üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Önce ofsayt kararı ile gol geçerli sayılmazken, VAR'ın incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. 1-1

Stat: Hatay

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kuruçuk dk. 29 xx), Sadık Baş xx, Boudjemaa xx, Onur xx (Benzia dk. 46 xxx), Lobjanidze xx (Kahraba dk. 76 xx), Louis xx, El Kaabi xx (Mame Diouf dk. 64 xx), Bertuğ x (Muhammed Mert dk. 76 xx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan xx, İsmail xxx, Hugo xx, Ahmetcan xx, Serkan xx, Berat xxx (Dorukhan Toköz dk. 80 xx), Kouassi xx (Cornelius dk. 46 xx), Murat xx (Abdülkadir Ömür dk. 46 x), Bakasetas xx, Yusuf xxx (Edin Visca dk. 46 xxx), Djaniny xxx (Nwakaeme dk. 72 xx)

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Puchacz, Yunus Mallı, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 48) (Trabzonspor), Mame Diouf (dk. 90+4) (Hatayspor)

Sarı kart: Onur Ergün (Hatayspor)

(Gökhan Aklan – Adem Karagöz - İHA)

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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