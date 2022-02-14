Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

14.02.2022 20:59
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Soner'in uzun pasında topu önünde bulan Di Santo'nun vuruşunda kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

16. dakikada Benzia'nın sağdan ortasına savunmadan seken topa Riberio ceza sahası dışından sert vurdu top kaleci İrfancan'da kaldı.

36. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet'in ortasına arka direkte iyi yükselen Mame Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45. dakika da Benzia'nın pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Samet Çiçek xx, Murat TuğberkCurbay xx

Hatayspor: Munir xxx, Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xxx, Riberio xxx, Onur xx, Kahraba xx, Benzia xx, El Kaabi xxx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan xx, Angel xxx, Atakan xx, Kahraman xx, Moubandje xxx, Soner xx, Aytaç xx, Murat xx, Tijanic xx, Halil xx, Franco Di Santo xxx

Yedekler: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Yusuf Talum, Berkan Emir, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Oussama Tannane

Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Mame Diouf (dk. 36), El Kaabi (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Benzia (Hatayspor), Moubandje (Göztepe)

(Gökhan Aklan - Recep Dağdelen/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yassine Benzia, Hatayspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement