Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Aralık Pazar ve 27 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

13.30 Kasımpaşa - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Giresunspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

(İHA)