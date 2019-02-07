Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazar Günü Türk Telekom Stadı'nda Oynanacak...

Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazar Günü Türk Telekom Stadı'nda Oynanacak...

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazar Günü Türk Telekom Stadı'nda Oynanacak..., System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Türk Telekom, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü BB Erzurumspor, Arsen Khubulov ile Yollarını Ayırdı

Babasını Kaybeden Seray Kaya, Mesajıyla Gözyaşlarına Boğdu Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:25:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazar Günü Türk Telekom Stadı'nda Oynanacak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]