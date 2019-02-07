Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazar Günü Türk Telekom Stadı'nda Oynanacak...
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek