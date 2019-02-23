Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Bu Akşam Oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçı Yoğun...

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Bu Akşam Oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçı Yoğun...

1 saat önce

IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Bu Akşam Oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçı Yoğun..., System.String[]
IHAAW192254-SPO/23-02-2019

- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak. 23.02.2019 19: 22: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:28 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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