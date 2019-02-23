Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Bu Akşam Oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçı Yoğun...
1 saat önce
IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.
IHAAW192254-SPO/23-02-2019
- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir
- Bursaspor
maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak. 23.02.2019 19: 22: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:28 Kaynak: İHA
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