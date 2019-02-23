Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor Arasında Oynanan Mücadele...
1 saat önce
IHAAW191155-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada durdu.
IHAAW191155-SPO/23-02-2019
- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir
ile Bursaspor
arasında oynanan mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada durdu. 23.02.2019 19: 11: 55 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:17 Kaynak: İHA
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