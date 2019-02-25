Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi 3-3 Berabere Tamamlandı.
18 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 3-3 berabere tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisi 3-3 berabere tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:07 Kaynak: AA
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