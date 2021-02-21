Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor evinde Kayserispor'u 18. dakikada Yatabare ve 90+3'te penaltıdan Max Gradel'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Sivasspor bu galibiyetle ligde puanını 31 yaparak 10.sıraya yerleşti. Aldığı mağlubiyetle küme düşme hattına yaklaşan Kayserispor ise 25 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise önümüzdeki haftayı BAY geçecek.
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