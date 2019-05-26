Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçlarında alınan sonuçlara göre küme düşen son 2 takım Bursaspor...
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Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçlarında alınan sonuçlara göre küme düşen son 2 takım Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:00 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçlarında alınan sonuçlara göre küme düşen son 2 takım Bursaspor
ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor
oldu.
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