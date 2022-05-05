Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

05.05.2022 12:33
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Mart tarihinde yollarını ayırdığı hakemler arasında yer alan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, o tarihten bu yana ilk kez Başakşehir - Galatasaray müsabakasında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde hakem Arda Kardeşler'in görev alacağı duyuruldu. Öte yandan 8 Mart tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla görevden alınan hakemler arasında yer alan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus ise o tarihten sonra ilk kez Başakşehir - Galatasaray maçında düdük çalacak. Bir diğer hakem Mete Kalkavan da, Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla 8 Mart tarihinden sonra Süper Lig'de ilk kez görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi

16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi

20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor: Mete Kalkavan

(İHA)

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Kaynak: İHA

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