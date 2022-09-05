Faruk Koca: "Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Faruk Koca: "Beşiktaş camiasından da özür diliyorum"

05.09.2022 09:08
Faruk Koca: "Beşiktaş camiasından da özür diliyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, sahaya giren taraftarın, Beşiktaşlı bir futbolcuya tekme atmasına ilişkin, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, sahaya giren taraftarın, Beşiktaşlı bir futbolcuya tekme atmasına ilişkin, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" dedi.

Koca, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın değil maçın ardından yaşanan olayların akıllarda kalacağını kaydeden Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftarın 4 metreden atlayıp koşup sahanın içinde bir Beşiktaşlı futbolcuya yaptığı hareketi şiddetle kınıyorum. Adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum. Bu anlamda yapılması gereken, bizim atacağımız hangi adımlar varsa bunu atmaya hazırız. Yaşanan olaylar ortaya çıkacaktır. Maalesef Beşiktaşlı genç oyuncunun yaşanan olaylardan sonra hem yedek kulübesine ve bazı futbolculara yakışmayan ifadeler, küfürlü sözlerle tahriki söz konusudur. Biraz daha olaylar detaylı incelenip tespit edilip açıklama yapılacaktır."

"MAALESEF BAZI KARARLARIN ZORLAMA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Ankaragücü-Beşiktaş maçlarının çok gergin geçtiğini ifade eden Koca, burada hakem kararlarının azami dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakem kararlarının orantısız olmaması gerektiğine dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir zaman da hak etmediğimiz bir puanı almak istemediğimizi defalarca söyledim. Maalesef bazı kararların, zorlama kararlar olduğunu, özellikle hayati öneme arz eden pozisyonlarda zorlama olduğunu görüyoruz. Bir gerçek var ki büyük takımlarla ilgili Anadolu'da aleyhte bu tür kararlar veriliyor. Biraz daha soğukkanlı davranmak gerekir. Özellikle bizim oyuncularımızın gösterdiği performansın karşılığı bu olmamalıydı. Bazı kararlardan dolayı böyle bir sonuç elde etmemizden dolayı da üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Bütün oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum."

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak - Sadettin Aliusta/İHA)

YORUMLAR
500
Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Skandal Beşiktaş maçının kahramanı Oğuzhan Akgün ilk kez konuştu: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz Skandal Beşiktaş maçının kahramanı Oğuzhan Akgün ilk kez konuştu: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz Beşiktaş: Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır Beşiktaş: Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Faruk Koca, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faruk Koca: 'Beşiktaş camiasından da özür diliyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Faruk Koca: "Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement