Faruk Koca: "Beşiktaş camiasından da özür diliyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, sahaya giren taraftarın, Beşiktaşlı bir futbolcuya tekme atmasına ilişkin, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" dedi.

Koca, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın değil maçın ardından yaşanan olayların akıllarda kalacağını kaydeden Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftarın 4 metreden atlayıp koşup sahanın içinde bir Beşiktaşlı futbolcuya yaptığı hareketi şiddetle kınıyorum. Adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum. Bu anlamda yapılması gereken, bizim atacağımız hangi adımlar varsa bunu atmaya hazırız. Yaşanan olaylar ortaya çıkacaktır. Maalesef Beşiktaşlı genç oyuncunun yaşanan olaylardan sonra hem yedek kulübesine ve bazı futbolculara yakışmayan ifadeler, küfürlü sözlerle tahriki söz konusudur. Biraz daha olaylar detaylı incelenip tespit edilip açıklama yapılacaktır."

"MAALESEF BAZI KARARLARIN ZORLAMA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Ankaragücü-Beşiktaş maçlarının çok gergin geçtiğini ifade eden Koca, burada hakem kararlarının azami dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakem kararlarının orantısız olmaması gerektiğine dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir zaman da hak etmediğimiz bir puanı almak istemediğimizi defalarca söyledim. Maalesef bazı kararların, zorlama kararlar olduğunu, özellikle hayati öneme arz eden pozisyonlarda zorlama olduğunu görüyoruz. Bir gerçek var ki büyük takımlarla ilgili Anadolu'da aleyhte bu tür kararlar veriliyor. Biraz daha soğukkanlı davranmak gerekir. Özellikle bizim oyuncularımızın gösterdiği performansın karşılığı bu olmamalıydı. Bazı kararlardan dolayı böyle bir sonuç elde etmemizden dolayı da üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Bütün oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum."

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak - Sadettin Aliusta/İHA)