Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Bursaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İstikbal Mobilya
Kayserispor- Bursaspor
karşılaşmasının ilk 45 dakikası, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
20. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Chery
, Umut ile paslaşmasının ardından topu Mensah'a çıkardı. Mensah'ın sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada defansın hatasıyla topu kapan Aytaç, ceza sahası içerisinde Umut Nayir'i gördü. Umut Nayir'in müsait durumdayken vuruşunda kaleci Lopes topu kontrol etti.
25. dakikada Tunay'ın arka direğe gönderiği pasta topla buluşan Aytaç'ın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lopes'in kucağında kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Umut'un pasıyla topla buluşan Kravets'in, köşeye sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Yusuf, kaptığı topu ceza sahası içerisinde Lima
ile buluşturdu. Lima'nın vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Yusuf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
40. dakikada Badji'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Tunay yükseldi. Tunay'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stad: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
xx, Esat Sancaktar xx, Serkan
Çimen xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Umut x, Deniz x, Kravets x, Varela x, Chery xx, Sapunaru x, Mensah x, Kana x, Atilla x
Yedekler: Muammer, Levent, Hasan, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx, Lima xx, Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Tunay xx, Burak x
Yedekler: Okan, Vergini, Saivet, Latovlevici, Shehu, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan, Sakho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor) - KAYSERİ