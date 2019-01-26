Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç Sonucu)

43 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR'da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah'a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Umut x, Deniz x (Levent dk. 90 ?), Kravets x (Hasan dk. 59 x), Varela x (Kucher dk. 73 x), Chery xx, Sapunaru xxx, Mensah x, Kana xx, Atilla x

Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Muhammed x, Ertuğrul xx, Lima xx (Sakho dk. 70 x), Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx (Saivet dk. 86 ?), Cengiz xx, Tunay xx (Shehu dk. 80 x), Burak x

Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Bursaspor, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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