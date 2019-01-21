Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ç.rizespor: 0 (Maç Devam Ediyor)
32 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa
sahasında Ç. Rizespor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:26 Kaynak: İHA
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