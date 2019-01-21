Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
8 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx
Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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