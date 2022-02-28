Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

28.02.2022 20:50
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top filelere gitti. 0-1

15. dakikada Fall'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric göğsüyle düzeltip sert vurdu. Savunmaya da çarpan topu son anda kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada atılan Kasımpaşa ceza sahasına atılan uzun pasta Spajic topu kontrol etmek istedi ancak kayarak topun kontrolünü kaybedince Berisha meşin yuvarlağa hakim oldu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Zajc'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Rossi, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

36. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fall'ın vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Meşin yuvarlak Mortadha'nın önünde kalırken bu oyuncunun çaprazdan şutunda direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Morthada'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Umut Bozok voleyle vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Spajic xx, Tarkan x, Eren x, Doğucan xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Mortadha xx, Umut x

Yedekler: Harun, Donk, Travnik, Aabid Rayane, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Yıldırım, Tunay Torun, Muleka, Mabil

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xx, Min Jae xxx, Serdar xx, Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx, İrfan Can xx, Rossi xx, Arda xxx, Berisha x

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Serdar Dursun, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Zajc (dk. 6) (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Arda Güler, Kasımpaşa'da alkışlandı Arda Güler, Kasımpaşa'da alkışlandı Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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