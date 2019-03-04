Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor
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