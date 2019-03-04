Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:27 Kaynak: İHA
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