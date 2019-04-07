Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Eduok'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashad Muahmmed'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

27. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Popov'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada Sadıku'nun pasında ceza sahası dışında topu alan Koita ceza sahası içine rakipleri geçerek girdi. Daha sonra sol çaprazdan yerden vuruş yapan Koita meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada Koita'nın pasında topu alan Trezeguet'in sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Sehic'ten seken topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Hajradinovic xx, Tarkan Serbest xx, Trezeguet xxx, Koita xxx

Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Karim Hafes, Özgür Çek, Azad, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga Ünlü xx, Kanstrup xx, Lokman Gör xx (Hakan Arslan dk. 45 ?), Leo xx, Kone xx, Scuk xx, Eduok xx, Taylan Antalyalı xx, Obertan xx, Rashad Muhammed xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Gilles Sunu, Tshabalala, Munsy, Opseth

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Koita (dk. 29) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:26 Kaynak: İHA

Tarkan, Kasımpaşa, Spor
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