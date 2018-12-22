Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa
, sahasında Beşiktaş
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20. dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:29 Kaynak: İHA
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