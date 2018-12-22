Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20. dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:29 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
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