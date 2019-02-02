Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Perica'nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.

6. dakikada Diabate'nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0

14. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1

32. dakikada Rybalka'nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet'i geçemedi.

40. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Kısal xx

Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Koita xx, Trzeguet xx, Perica xx

Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Hajradinovic, Azad Toptik, Tarkan, İlhan, Hasan Bilal

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Rybalka xx, Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx, Emre Kılınç xxx, Kone xx

Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Fatih Aksoy, Papp, Mert Hakan, Özer, Erdoğan, Muhammet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Spor
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