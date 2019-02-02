Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa
, evinde Demir Grup Sivasspor
'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Perica'nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.
6. dakikada Diabate'nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç
, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
14. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1
32. dakikada Rybalka'nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet'i geçemedi.
40. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Mehmet Kısal xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Koita xx, Trzeguet xx, Perica xx
Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Hajradinovic, Azad Toptik, Tarkan
, İlhan, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal
xx, Rybalka xx, Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx, Emre Kılınç xxx, Kone xx
Yedekler: Rochet, Ali Şaşal
, Uğur, Fatih
Aksoy, Papp, Mert Hakan, Özer, Erdoğan, Muhammet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor) - İSTANBUL