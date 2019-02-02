Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik eşitlik bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
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