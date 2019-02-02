Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik eşitlik bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor
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