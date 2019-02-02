Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Dg Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı.



66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1



69. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1



90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç'ın pasını Muhammet'e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Kısal xx



Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx (Tarkan dk. 46 x), Sadiku xx, Pavelka xx (Hajradinovic dk. 77 x), Koita xx (Heintz dk. 67 x), Trzeguet xx, Perica xx



Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Azad Toptik, İlhan, Hasan Bilal



Teknik Direktör: Mustafa Denizli



DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Rybalka xx (Özer dk. 87 ?), Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Emre Kılınç xxx, Kone xxx (Muhammet dk. 75 x)



Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Papp, Mert Hakan, Erdoğan



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6), Kone (dk. 66 ve 69) (DG Sivasspor)



Sarı kartlar: Perica, Ben Youssef, Hajradinovic (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Medipol Başakşehir, Akhisar Deplasmanında

Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı

Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı