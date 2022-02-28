Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

28.02.2022 22:07
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Szalai'nin yerden yaptığı ortada altı pas içindeki Serdar Dursun kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Morthada kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Crespo'nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-2

90+8. dakikada Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Spajic xx (Donk dk. 90+4 ?), Tarkan x, Eren x, Doğucan xx, Fall xx (Mabil dk. 60 xx), Hajradinovic xx, Eysseric xx (Travnik dk. 60 xx), Mortadha xx, Umut x (Muleka dk. 60 xx)

Yedekler: Harun, Rayane Aabid, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Yıldırım, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xx, Min Jae xxx, Serdar Aziz xx, Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Valencia dk. 90 ?), İrfan Can x (Pelkas dk. 81 ?), Rossi xx, Arda xxx (Mert Hakan dk. 66 x), Berisha x (Serdar Dursun dk. 66 xx)

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 6), Szalai (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Muleka (dk. 67) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mabil (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Eren Elmalı, Spajic, Donk (Kasımpaşa), Serdar Dursun, Rossi (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Fenerbahçe, 3 puana son dakikada uzandı Fenerbahçe, 3 puana son dakikada uzandı Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:58 Ukrayna'ya Fransa iletti! Putin barış için şartlarını açıkladı
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 22:32:54. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement