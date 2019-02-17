Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa
sahasında Galatasaray
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:23 Kaynak: İHA
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