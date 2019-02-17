Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:23 Kaynak: İHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor
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