Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada orta sahada topu alan Trezeguet'in topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

58. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda az farkla dışarı gitti.

61. dakikada Hakan'ın pasında sol kanatta topu alan Eduok'un rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Karim Hafez'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünde dışarı çıktı.

69. dakikada ceza sahası içinde bulunan Trezeguet'in pasında ceza yayı üzerinde topu alan Pavelka'nın yerden vuruşunda kaleci Sehic kornere çeldi.

70. dakikada Popov'un sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in altı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

76. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Koita'nın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Veysel Sarı dk. 68 x), Pavelka xx, Hajradinovic xx (Karim Hafes dk. 53 x), Tarkan Serbest xx, Trezeguet xxx (Özgür Çek dk. 90+6 ?), Koita xxx

Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga Ünlü xx, Kanstrup xx, Lokman Gör x (Hakan Arslan dk. 45 x), Leo xx, Kone xx (Gilles Sunu dk. 59 x), Scuk xx (Opseth dk. 84 ?), Eduok xxx, Taylan Antalyalı xx, Obertan xx, Rashad Muhammed xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Tshabalala, Muns

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Koita (dk. 29 ve 76) (Kasımpaşa), Eduok (dk. 61) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Veysel (Kasımpaşa), Scuk (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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