Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, FT Antalyaspor'u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Naldo'nun kafa vuruşunda yere de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2
53. dakikada savunmanın geri pasında topla buluşan kaleci Erdem'in ileriye kısa pası Haji Wright'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
70. dakikada ceza sahası içine topla giren Haji Wright, rakibini geçerek son çizgiden pasını içeri çevirdi. Arka direkte Gökdeniz Bayrakdar'dan önce topa müdahale etmek isteyen Hadergjonaj topu kendi ağlarına gönderdi. 1-4
86. dakikada Ahmet Emin'in sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde Mabil'in yaptığı kafa vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti.
90+2. dakikada ceza sahası içine giren Haji Wright, rakibini geçerek yaptığı şutta top üst direğe çarparak kale içine düştü. Kaleci Erdem topu kontrol ederken, hakem Mert Güzenge meşin yuvarlağın tamamının gol çizgisini geçtiğini belirleyerek golü verdi. VAR'dan pozisyonu izlemesi üzerine uyarı alan hakem, bir önceki pozisyonda kaleci Boffin'in Muleka'yı düşürdüğünü belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.
90+6. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Umut Bozok kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge xx, Hakan Yemişken xx, Selahattin Altay xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat x, Feyzi Yıldırım x (Ahmet Engin dk. 77 xx), Jeffrey Bruma x, Tomas Brecka x, Florent Hadergjonaj xx, Rayen Aabid x (Michal Travnik dk. 68 xx), Valentin Eysseric xx, Haris Hajradinovic x (Tunay Torun dk. 77 xx), Mamadou Fall x (Awer Mabil dk. 68 xx), Umut Bozok xxx, Jackson Muleka xx
Yedekler: Harun Tekin, Yunus Şentürk, Berat Kalkan, Harun Akaydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx (Veysel Sarı dk. 67 xx), Naldo xxx, Güray Vural xx, Fredy xxx (Ufuk Akyol dk. 74 xx), Fernando xx, Alassane Ndao xx (Ghacha dk. 46 xx), Luiz Adriano xx (Sinan Gümüş dk. 73 xx), Doğukan Sinik xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67 xx), Haji Wright xxx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Kudryashov, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Fredy (dk. 19), Naldo (dk. 47), Haji Wright (dk. 53), Hadergjonaj (dk. 70 k.k.) (Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 37 ve 90+6) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa), Floranus, Boffin (Antalyaspor)
(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika