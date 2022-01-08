Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında oluşan karambolde kale önünde Travnik'in yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
67. dakikada Kamara'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Muhammed Mert'in yaptığı kafa vuruşunda Hadergjonaj çizgi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
75. dakikada sol taraftan Saint- Louis'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde topu kontrol eden Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ata Yıldırım xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Doğucan xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+1 ?), Hajradinovic xx, Ahmet Engin xx, Eysseric xxx (Travnik dk. 35 xxx), Ouannes xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 x), Umut Bozok xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Sadık Baş xx, Fatih Kuruçuk xx, Falette xx (Burak Öksüz dk. 46 x), Bülent Cevahir xx (Kamil Ahmet Çörekççi dk. 46 x), Kamara xx, Sackey xx (Onur Ergün dk. 46 xxx), Saint- Louis xx, Lobzhanidze xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?), Muhammed Mert xx (Mehdi dk. 69 x), Diouf xx
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Eray Akar, Osman Can Güleryüz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6), Travnik (dk. 50) (Kasımpaşa), Onur Ergün (dk. 75) (Hatayspor)
Sarı kart: Travnik (Kasımpaşa)
(Bora Akyol - Gökhan Kılınçer/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika