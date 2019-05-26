Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, düşme hattında bulunan BB Erzurumspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:25 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor
, düşme hattında bulunan BB Erzurumspor
'u ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken, konuk takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - KAYSERİ
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