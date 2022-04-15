Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

15.04.2022 22:31
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Kayserispor'un ceza sahası içerisinde gelişen atakta Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Lung'un yumrukladığı top Mert'e çapınca Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

78. dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah topu filelere yolladı. 1-1

83. dakikada Emrah'ın kullandığı kornerde topa yükselen Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in vuruşunda Mert topu kale çizgiden çıkardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertan xx, Kamil Yılmaz xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx (Ramazan dk. 72 x), Attamah xx, İbrahim xx (Bertolacci dk. 72 x), Emrah xx, Thiam xx, Mustafa xx (Gavranovic dk. 62 x)

Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Emre, Mane, Cardoso, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhanxx, Volmen xx, Ponch xx (Ronaldo dk. 84 ?), Eren xx (Cemali dk. 84 ?) Baiano xx, Fernandes xx, Boyd xx (Aminu Umar dk. 58 x), Sabo xx (Deniz dk. 67 x), Bolaise xx, Cisse xx (Pohjanpalo dk. 67 xx)

Yedekler: Zafer, Alper, Boldrin, Phri, Selim

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Pohjanpalo (dk. 68) (Çaykur Rizespor), Emrah (dk. 78) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo, İbrahim (Kayserispor), Fernandes, Eren (Çaykur Rizespor)

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 (Maç sonucu) Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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