Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına yaklaştığı anda şutunu çekti, top yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Soner, önünü boşaltarak şutunu çekti. Uzak direğe giden top, az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Campanharo arka direğe ortasını açtı. Topu iyi takip eden İlhan'ın gelişine vuruşunda iki direğe de çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı takip eden İlhan, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Abdullah Bora Özkara xx, Murat Altan xx

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, İbrahim x, Campanharo xx, Mane x, Kemen x, Thiam xx, İlhan xxx

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Gökhan, Emre Demir, Ramazan, Mehmet Eray, Talha, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfancan x, Arslanagic x, Atınç x, Atakan x, Murat xx, Nwobodo x, Soner xx, Berkan x, Halil xx, Ndiaye x, Lourency x

Yedekler: Arda, Beykan, Baku, Efe, Jahovic, İswyw, Yusuf, Romero, Tijanij, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: İlhan (dk. 32) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: İlhan (Yukatel Kayserispor)

(Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz/İHA)