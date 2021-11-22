Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berkan, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Ceza sahası içerisinde yükselen Arslanagic, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol, VAR'ın uyarısıyla geçerli sayıldı. 1-1

72. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tijanij kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tijanij'in müsait pozisyondaki şutunu kaleci Lung ayaklarıyla çıkardı, dönen topu önünde bulan Murat'ın şutunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan İlhan, ceza sahası dışında kaleciyi geçerek şutunu çekti ancak yavaşlayan topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

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