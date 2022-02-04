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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

04.02.2022 20:55
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok'un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.

24. dakikada Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan'ın Emraş Başsan'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir'de kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Sönmez xx, Bilal Gölen xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Mert xx, Uğur xx, Carole xx, Abdulkadir xx, İbrahim xx, Mane xx, Emrah xx, Bertalocci xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Attamah, Ramazan, Yasir, Kemen, Emre, Cardoso, Hayrıllah, Mustafa, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hatayspor: Münir xx, Kamil xx, Sackey xx, Burak xx, Emre xx, Mehdi xx, Onur xx, Traore xx, Dylan xx, Saba xx, Mame xx,

Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Simon, Selim Can, Muhammed, Kamara, Kahraba, Sadık, Ayoub

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.) (Kayserispor)

Sarı kart: Emre (Hatayspor)

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Uğur Demirok, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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