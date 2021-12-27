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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

27.12.2021 20:55
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan ceza yayına doğru gönderdiği topa Ghezzal gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

58. dakikada Mpoku kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda kaleci Sehic başarılı oldu. Dönen top kale önünde Ghezaal'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten geri geldi. Devam eden pozisyonda Ghezzal bu kez kafayla tamamlamak istedi ama top yandan dışarıya çıktı.

71. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ersin'de kaldı.

73. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Güven'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Josef'in sert şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Ahmed Hassan bekletmeden topa dokundu ancak kaleci Ersin topu son anda çelmeyi başardı.

90. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kaleci Ersin dokundu. Sağ kanata açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan bu topu filelerle buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx (Alper dk. 90+5 ?), Mpoku xx (Rahmanovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Çekiçi dk. 77 xx), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 77 xx)

Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Ersin xx, Umut xxx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Pjanic xx (Atiba dk. 80 ?), Josef xx, Ghezzal xx, Oğuzhan xx (Can dk. 68 xx), Larin xx (Güven dk. 68 xx), Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Salih, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Sarı kartlar: Vida, Oğuzhan, Batshuayi, Ghezzal (Beşiktaş), Mpoku, Ahmed Hassan, Rahmanovic (Konyaspor)

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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