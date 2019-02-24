Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore xx, Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx

Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx, Chery xx, Umut xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor) - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:06 Kaynak: İHA

Konyaspor, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Spor
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