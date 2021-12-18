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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

18.12.2021 18:08
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yerden ceza sahası yayına gönderdiği topa Mpoku gelişine vurdu. Kaleci Boffin'den dönen topa müsait pozisyonda olan Cikallseshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Mpoku gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin atılan pasa hareketlendi vuruşunda top kaleci Boffin'den sekti. Seken topu Ahmed Hassan tamamlamak istedi ama top üstten dışarıya çıktı.

90+2. dakikada sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topta Çekiçi'nin köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Serdar xxx (Alper dk. 84 ?), Amir xx, Soner xx (Mpoku dk. 46 xxx), Bytyqi xx (Michalak dk. 71 x), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 80 ?), Cikalleshi x (Ahmed Hassan dk. 71 xx)

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Barış, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Bünyamin xx, Poli xx, Milosevic xx (Ghacha dk. 65 x), Güray xx, Amilton xx (Floranus dk. 53 xx), Doğukan Sinik xx (Eren dk. 84 ?), Mukairu xx (Gökdeniz dk. 64 xx)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır, Nuri, Wright, Ersin, Erkan

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Gol: Çekiçi (dk. 90+2) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner, Serdar, Çekiçi (Konyaspor), Amilton, Ghacha (Antalyaspor)

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Ahmed Hassan, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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