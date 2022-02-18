Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

18.02.2022 22:07
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma 4-4 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes'in arka direğe yaptığı ortaya kafayla düzgün bir vuruş yapan Hajradinovic topu filelere yolladı. 2-2

51. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Penaltı noktasına seken topa gelişine vuran Soner fileleri sarsmayı başardı. 3-2

57. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eren topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada kendisine yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

60. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Umut'un vuruşunu kaleci Sehic kurtardı ancak hakem Ümit Öztürk kaleci Sehic'in kale çizgisi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Tekrar topun başına geçen Umut bu sefer topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak skorda eşitliği sağladı. 3-3

70. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı. Ceza yayında topla buluşan Soner yerden köşeye yolladığı top ağlara gitti ancak Ahmed Hassan'ın şut sırasında aktif bölgede ofsayt pozisyonunda bulunması sebebiyle gol iptal edildi.

78. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

90+1. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Mabil sağına çekip yaptığı sert vuruşunda takımını öne geçiren golü kaydetti. 3-4

90+7. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Amilton'un şutunda top savunmanın eline çarptı ve hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi kaleci Ertuğrul'u mağlup etmeyi başardı. 4-4

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Hakan Karabalcık xx

Konyaspor: Sehic x, Skubic xx (Barış dk. 81 ?), Adil x, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Çekiçi dk. 81 ?), Amilton xx, Rahmanovic xx (Michalak dk. 66 xx), Bytyqi x (Mpoku dk. 66 xx), Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 81 ?)

Yedekler: Eray, Musa, Oğulcan, Alberk, Ekrem

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Donk xx, Spajic xx, Eren xx, Doğucan xx, Fall xx (Mabil dk. 74 xxx), Aabid xx (Hajradinovic dk. 46 xxx), Eysseric xx (Travnik dk. 74 xx), Ben Ouannes xx (Ahmet dk. 89 ?), Umut xx (Muleka dk. 64 xx)

Yedekler: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Tunay

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ben Ouannes (dk. 7), Hajradinovic (dk. 46), Umut (dk. 60 pen.), Mabil (dk. 90+1) (Kasımpaşa), Amilton (dk. 28), Rahmanovic (dk. 40), Soner (dk. 51), Cikalleshi (dk. 90+7 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Osman Demir (Teknik Sorumlu), Sehic (Konyaspor), Ben Ouannes, Fall, Travnik, Hadergjonaj, Donk (Kasımpaşa)

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:26:33. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement