Spor Toto Süper Lig: M.başakşehir: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında M.Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında M. Başakşehir
sahasında Kasımpaşa
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı
Ramazan Köse Taraftarlarla Tartıştı
Yeni Malatyasporlu Bazı Yöneticiler, Fenerbahçe Maçını Soyunma Odasında İzliyor
Fenerbahçe, Swansea City Forması Giyen Leroy Fer'i İstiyor