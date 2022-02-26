Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

26.02.2022 16:16
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karagümrük, geriye düştüğü maçta 2 dakikada bulduğu 2 golle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Salih Uçan, uzaktan çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Viviano son anda topu kornere gönderdi.

70. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Biglia, soldan bindiren Borini'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Yılmaz xx, Murat Altan xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara x, Alexandru Epureanu x, Leo Duarte x, Hasan Ali Kaldırım x (Ömer Ali Şahiner dk. 77 x), Tolga Ciğerci x (Salih Uçan dk. 60 x), Serdar Gürler xx (Nacer Chadli dk. 60 x), Pizzi xx (Aleksic dk. 46 x), Berkay Özcan x, Trezeguet xx (Gulbrandsen dk. 77 x), Stefano Okaka x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Deniz Türüç, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Salih Dursun xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Jure Balkovec xxx, Caner Erkin xxx, Emre Mor xxx (Salibur dk. 84 ?), Abdoulaye Toure xx (Levent Mercan dk. 65 xx), Lucas Biglia xxx, Kristijan Bistrovic xx, Ahmed Musa xxx (Karamoh dk. 65 xx), Fabio Borini xxx (Jimmy Durmaz dk. 78 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Davide Biraschi, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz, Samed Onur, Adnan Uğur, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Trezeguet (dk. 25) (Başakşehir), Borini (dk. 39), Ahmed Musa (dk. 41) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Caner Erkin, Levent Mercan (Karagümrük), Salih Uçan, Okaka (Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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