Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

14.03.2022 16:53
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Adriano'nun pasında topla buluşan Doğukan, ceza sahası içinde Haji Wright'a pasını aktardı. Bu oyuncunun yaptığı şutta top kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alassane Ndao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Aleksic'in ortasında topla buluşan Pizzi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından auta çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Samet Çavuş xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caicara xx, Ravil Tagir xx, Leonardo Duarte xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Okaka dk. 29 xx), Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler x (Deniz Türüç dk. 45 ?), Aleksic xx, Pizzi xx, Ömer Ali Şahiner xx, Chadli xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Berkay Özcan, Şener Özbayraklı, Gulbrandsen, Salih Uçan, Emre Çolak, Lucas Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Fedor Kudryashov xx, Güray Vural xx, Alassane Ndao xx, Andrea Poli xx, Fernando xx, Doğukan xx, Haji Wright xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Fredy, Ghacha, Gökdeniz Bayraktar, Sinan Gümüş, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Haji Wright (dk. 20) (Antalyaspor)

Sarı kart: Caicara (Başakşehir)

(İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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