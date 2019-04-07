Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:33 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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