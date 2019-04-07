Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
23 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir
, Atiker Konyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:33 Kaynak: İHA
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